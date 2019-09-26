Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Benim adım melek dizisi yeni bölümü ile seyircisiyle buluştu. TRT'nin yeni dizisi Benim adım melek güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyiciden büyük beğeni topladı. Konusunda bri annenin çocuklarıyla verdiği yaşam mücadelesinden bahseden Benim adım melek ilk bölümü sizler için sitemizde yer almakta. Benim adım melek ilk 1.bölümünü kaçıranlar 'Benim adım melek son bölüm izle, Benim adım melek trt izle, Benim adım melek tek parça izle' aramalarında bulunabilerler. Benim adım melek ilk 1. bölümünü beğenenler merakla Benim adım melek 2. bölümde ne olacağını merak ediyor. Benim adım melek 2. bölüm fragmanı, Benim adım melek 2. yeni fragman izle aramalarda üst sıralara çıkmış durumda. Biz de sizler için Benim adım melek yeni fragman, Benim adım melek 2. yeni fragman, Benim adım melek ilk 1. bölüm izle, Benim adım melek trt son bölüm, Benim adım melek trt izle aramalarınızı gerçekleştirdik. İşte Benim adım melek ilk 1. bölüm ve Benim adım melek 2. yeni bölüm fragmanı

Benim Adım Melek İlk bölüm izle! TRT Benim Adım Melek Son Bölüm, Benim Adım Melek 2. yeni fragman Youtube

Benim Adım Melek ilk bölümde neler yaşandı? Benim adım melek ilk 1. bölümde izleyiciyi ekrana kilitledi. TRT'nin favori dizileri arasında yer alacağı düşünülen Benim Adım Melek son bölüm detayları burada... Benim Adım melek ilk bölümde; Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak... Bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesi... Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Benim Adım Melek Yeni fragmanı yayınlandı mı?

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