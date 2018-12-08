Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Yıldırım, İran’ın başkenti Tahran’da, İran, Rusya, Çin, Pakistan ve Afganistan meclis başkanları ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla düzenlenen Meclis Başkanları İkinci Toplantısı kapsamında mevkidaşlarıyla birlikte Ruhani tarafından kabul edildi.