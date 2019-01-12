TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla bir telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye mesajı
12.01.2019 - 20:19 | Son Güncelleme: 12.01.2019 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, yengesi Belgüzar Gündüz'ün vefatı dolayısıyla bir telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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