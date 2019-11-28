Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.