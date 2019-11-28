Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.
Kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,Prabowo Subianto,