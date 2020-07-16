Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un, asla sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek “Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihî bir kırılma noktasıdır." dedi.

TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesinde, Türkiye'ye saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef almasının, rastgele bir tercih olmadığını söyledi. 15 Temmuz gecesi, tankları ve zırhlı araçlarıyla Ankara'nın, İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbecilerin, yaptıkları işin gayet şuurunda olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

15 Temmuz gecesi, silahlarını millete çeviren darbeciler, o tetiklere taammüden dokunuyor, bilerek kan döküyordu. Eğer güçleri yetseydi, bu Meclis’i taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, uğruna nice fedakârlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmakta tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz.

15 Temmuz'un, asla sıradan bir darbe girişimi olmadığının altını çizen Erdoğan “Açık söylüyorum, Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse kesintisiz verdiğimiz terörle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır” dedi.

KİFAYETSİZLERE KULAK ASMAYIN

Külliye’de şehit aileleri ile yemekte bir araya gelen Erdoğan buradaki konuşmasında ise şunları kaydetti: 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarak, kendi belediye başkanlarının evinde sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Safsatalarla şehit yakınları ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. 15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon civarında bir yardım toplanmıştır. Sizlerden ‘Şehitlik nedir, şehadet nedir?’ bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kimselere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum. Koronavirüs salgını döneminde vakfımız ayda 1.000 TL destek uygulamasını hayata geçirmiştir. İmkânlar el verdikçe bunu sürdürmeye devam etmek istiyoruz.

AYASOFYA'DA EZANI 86 YIL SONRA SEMAYA YÜKSELTTİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’un yıl dönümü dolayısıyla “Ulusa Sesleniş” konuşması yaptı. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

∂ 15 Temmuz ülkemizi işgal girişimiydi. Ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça ihaneti de eklemiştir.

∂ Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, millî iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık.

∂ Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır.

∂ FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan, kimi üstten, ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek.

∂ Ayasofya’da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, yeminli düşmanlarımızın her fırsatta indirmeye kalkıştığı bayrağımızı nasıl her seferinde daha yükseğe astıysak, terör örgütlerinin saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

∂ Bölgemizde pek çok devleti iç karışıklıklarla sarsıp, işgal edenlere Türkiye'nin öyle bir devlet olmadığını atılımlarımızla gösteriyoruz.

∂ Daha bitmedi; bu milletin söyleyecek çok sözü, hayata geçireceği çok projesi var.