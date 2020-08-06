Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, ABD Ankara Büyükelçisi Satterfield’i kabul etti
06.08.2020 - 20:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 20:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield’i kabul etti.
Etiketler : Bakan akar,Satterfield,görüşme,
723187 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/723187.aspx
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