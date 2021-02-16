Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.