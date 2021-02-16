Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de psikoloji alanının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bilim insanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için başsağlığı diledi
16.02.2021 - 18:29 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 83 yaşında İstanbul'da vefat eden psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.
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