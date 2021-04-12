Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dibeybe'nin baş başa görüşmesi sona erdi
12.04.2021 - 19:43 | Son Güncelleme: 12.04.2021 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile baş başa görüşmesi sona erdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
782107 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/782107.aspx
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