CHP Genel Başkanı Özel, selefi Kılıçdaroğlu ile görüştü

22 Ocak 2024 23:12 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 23:33

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir araya geldiği belirtildi.

Öte yandan CHP lideri Özel Tunceli'deki konuşmasında “‘Kemal Bey’e vefalı olun’ diyorlar. Bir önceki genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur” demişti. Açıklamanın ardından gerçekleşen görüşmede Özel'in Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerde sahaya inmesini teklif ettiği iddaiları kulislerde yer alıyor.

İddialara göre CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu, bu teklife sıcak bakmıyor.