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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu
Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ramazan, Haber

Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Taş ailesinin evine iftarda misafir oldu. Emine Erdoğan ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.

Emine Erdoğan ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - 1. Resim

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - 2. Resim

Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - 3. Resim

Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu - 4. Resim

İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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