Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu
Politika Haberleri / Ajanslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Taş ailesinin evine iftarda misafir oldu. Emine Erdoğan ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.
Emine Erdoğan ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.
Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.
İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın.
Kaynak: Ajanslar