Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine konuk oldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 13 Mart 2024 22:05 - Güncelleme: 13 Mart 2024 22:33 - Güncelleme:

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ramazan, Haber

Politika Haberleri / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Taş ailesinin evine iftarda misafir oldu. Emine Erdoğan ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.