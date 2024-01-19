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    Özgür Özel: Bugüne kadar vatan bölünmediyse, bayrak inmediyse, ezan dinmediyse emekliler sayesinde

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Partisinin Emekli Buluşması'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşı artışları üzerinden hükümete ilginç sözlerle yüklendi. En düşük emekli maaşında sınırın asgari ücret olması gerektiğini savunan CHP lideri Özel, kadroları unutup hükümete yüklendi: Bu memlekette bugüne kadar bu vatan bölünmediyse, bu bayrak inmediyse, bu ezan dinmediyse bu emekliler sayesinde inmedi. 5 vakit ezanı okuyan müezzin emekli değil mi? Namazı kıldıran imam emekli değil mi?

    Özgür Özel: Bugüne kadar vatan bölünmediyse, bayrak inmediyse, ezan dinmediyse emekliler sayesinde
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen Emekli Buluşması'nda konuştu. 

    CHP lideri Özel, toplumun her kesiminin sıkıntıda olduğunu, fakat en büyük sıkıntıyı yıllarca ülkesi için çalışan ve artık rahat etmesi gereken emeklilerin yaşadığını ifade etti. Emekliye hayatı zehir eden bir anlayışla karşı karşıya bulunduklarını savunan Özel, şöyle devam etti:

    "Emekliler ömürleri boyunca çalıştılar. Bu ülke için çalıştılar. Aileleri, evlatları için çalıştılar. Hatta birçoğu artık rahat etmesi gerektiği halde emekli olduktan sonra hiç bilmedikleri işleri yapmaya razı gelerek, bir ek maaş almak peşinde hala çalışıyor. Bir emekli niye çalışır? İşsiz bir çocuk vardır da torunlara bakmak için çalışır. Üniversitede okuyan bir evlat vardır da onun harçlığını yollayabilmek için çalışır."

    Özgür Özel: Bugüne kadar vatan bölünmediyse, bayrak inmediyse, ezan dinmediyse emekliler sayesinde

    'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLMALI'

    Partisinin emeklilere vaatlerini anlatan Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

    "Yetmez, çünkü 1'e 1 buçuktu, oralara kadar çıkmalı ama en düşük maaş, hiç olmazsa asgari ücret olmalı. Yani 10 bin dediği, 17 bin liraya derhal çıkmalı. 2002'de en düşük emekli maaşını alanlar emeklilerin pek az bir kısmıyken, şimdi neredeyse bu ortalama maaş haline geldi. Bunun mutlaka değiştirilmesi lazım.

    Prim güncelleme kat sayıları artırılmalı, aylık bağlama oranları artırılmalı, aylıkların alt sınırları artırılmalı. Yani 2006'da 5510 Sayılı Kanun'da neyi bozdularsa düzeltmek gerekiyor. Başka sıkıntılar da var. Dul ve yetim maaşları var. Bir maaş kaç parçaya bölünüyor? O bölünen parçalar yüzünden insanlar komik maaşlar alıyorlar.

    Bizim iddiamız şudur, en düşük emekli maaşı asgari ücret olmalı, bu sınırın altında hiçbir maaş kalmamalı. Bir emekliden kalan maaş 3'e, 4'e bölünüp pay edilmemeli. O kalan maaşın bölünmesi, çok düşük maaşlara insanların mahkum edilmesi doğru değil."

    Özgür Özel: Bugüne kadar vatan bölünmediyse, bayrak inmediyse, ezan dinmediyse emekliler sayesinde

    'BU VATAN BÖLÜNMEDİYSE, BU BAYRAK İNMEDİYSE...'

    Emeğe ve emekliye sahip çıkacaklarını belirten Özel, "Tayyip Erdoğan, emekliler bundan sonra susmayacak. Ya hakkımızı verirsin, ya emekliler hakkını almasını bilir. Hep beraber hakkımızı alana kadar birlikte mücadele edeceğiz" diye konuştu.

    Özel, isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seslenerek, "Kardeşim bu memlekette bugüne kadar bu vatan bölünmediyse, bu bayrak inmediyse, bu ezan dinmediyse senin hamasetin yüzünden değil, bu emekliler sayesinde inmedi" dedi ve ekledi:

    "Buradan emeklilere şunu söylüyorum, bugüne kadar hep ezildiniz, hep unutuldunuz, ihmal edildiniz. Hep bir mesele vardı, sizin sorununuzdan önemliydi. Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok. Bunu kabul etmiyoruz. Çıkıyor emeklinin karşısına, biliyorum diyor, bilmeni ve kabul etmeni istiyor. Açsın, yoksulsun, sıkıntın büyük ama tehlike de büyük.

    Özgür Özel: Bugüne kadar vatan bölünmediyse, bayrak inmediyse, ezan dinmediyse emekliler sayesinde

    Ezanı dindirecekler, vatanı böldürecekler, bayrağı indirecekler oyu bana ver. Kardeşim bu memlekette bugüne kadar bu vatan bölünmediyse, bu bayrak inmediyse, bu ezan dinmediyse senin hamasetin yüzünden değil, bu emekliler sayesinde inmedi. 5 vakit ezanı okuyan müezzin emekli değil mi? Namazı kıldıran imam emekli değil mi? Hudut boyunda bayrağı dalgalandıran asker, uzman çavuş emekli değil mi? Bugüne kadar bu ordunun yemeğini pişirenler, ekmeğini pişirenler, bu ordunun evlatlarını yetiştirenler emekli öğretmenler, aşçılar, hizmetliler değil mi?"

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    Milyonlarca emeklinin beklediği haberi geçen günlerde düzenlenen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ChpÖzgür ÖzelEmekli
    Haberler > Politika > Özgür Özel: Bugüne kadar vatan bölünmediyse, bayrak inmediyse, ezan dinmediyse emekliler sayesinde
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