İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi, üç farklı ilaç kombinasyonu ile pankreas kanserinin farelerde yok edilebildiğini açıkladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Yıllardır bu konu üzerine çalışan İspanyol bilim insanı Mariano Barbacid başkanlığındaki bir ekip tarafından yapılan araştırma KRAS onkogeninin moleküler yolaklarındaki üç kilit noktanın eşzamanlı olarak hedeflenmesinin, uzun süreli tümör gerilemesi sağladığını gösteriyor.

Pankreas kanseri için kullanılan mevcut ilaçlar, tümörün direnç geliştirmesi sebebiyle birkaç ay içinde etkisini kaybediyor. İspanyol bilim adamlarının yaklaşımı, üçlü tedavi ile hayvan modellerinde direnç gelişimini önlüyor. Araştırmacı Barbacid, bu sonuçların “hayatta kalma oranını artırabilecek kombine tedavilerin tasarlanmasının önünü açtığını” belirtiyor. Ancak bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceğini bu üçlü tedaviyle ilgili klinik denemeler yapabilecek durumda olmadıklarını söyledi.



