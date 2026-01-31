Türk Böbrek Vakfı’nın İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği “Küçük Şefler Mutfakta” etkinliğinde Tip 1 diyabetli çocuklar, uzmanlar eşliğinde sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğrenirken böbrek sağlığını korumanın önemine dikkat çekildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediyatrik Endokrinoloji Bölümünde takip edilen Tip 1 diyabetli çocuklar özellikle böbrek sağlığını koruyabilmek için sağlıklı tariflerle nasıl besleneceklerini öğrendiler; uzmanlardan diyabetle sağlıklı yaşamanın ip uçlarını dinlediler.

Etkinlikte yakın zamanda diyabet teşhisi alan oyuncu Aslı Turanlı da bilinçli yaşamla diyabetin yönetilebilir bir hastalık olduğunu ifade ederek çocuklara moral verdi.

Kendisinin 27 yıldır Tip 2 diyabetli olduğunu anlatan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, günde mutlaka iki saat spor yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirterek, hiçbir organ bozukluğunun meydana gelmediğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur sağlıklı beslenme ve hareketin çocuk sağlığında temel unsur olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Tip 1 diyabetli çocukların doğru tedaviyle tamamen normal bir yaşam sürebileceğini belirtirken, Prof. Dr. Nur Canpolat da böbrek hastalıklarının belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

