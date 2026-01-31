Türk Böbrek Vakfı diyabete karşı: Küçük şefler mutfakta
Türk Böbrek Vakfı’nın İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlediği “Küçük Şefler Mutfakta” etkinliğinde Tip 1 diyabetli çocuklar, uzmanlar eşliğinde sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğrenirken böbrek sağlığını korumanın önemine dikkat çekildi.
- Etkinlik, Tip 1 diyabetli çocuklara böbrek sağlığını koruyan sağlıklı tarifler ve diyabetle yaşamanın ipuçlarını öğretmeyi amaçladı.
- Oyuncu Aslı Turanlı ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, diyabetin bilinçli yaşam, spor ve sağlıklı beslenmeyle yönetilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.
- Uzmanlar, sağlıklı beslenme ve hareketin çocuk sağlığındaki temel rolünü, diyabetle normal yaşam sürme imkanını ve böbrek hastalıklarının belirti vermeden ilerleyebileceği için düzenli kontrollerin önemini belirtti.
Türk Böbrek Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Küçük Şefler Mutfakta” etkinliğiyle Tip 1 diyabetli çocukları mutfakta uzmanlarla buluşturdu; sağlıklı beslenme ve böbrek sağlığına dikkat çekti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediyatrik Endokrinoloji Bölümünde takip edilen Tip 1 diyabetli çocuklar özellikle böbrek sağlığını koruyabilmek için sağlıklı tariflerle nasıl besleneceklerini öğrendiler; uzmanlardan diyabetle sağlıklı yaşamanın ip uçlarını dinlediler.
Etkinlikte yakın zamanda diyabet teşhisi alan oyuncu Aslı Turanlı da bilinçli yaşamla diyabetin yönetilebilir bir hastalık olduğunu ifade ederek çocuklara moral verdi.
Kendisinin 27 yıldır Tip 2 diyabetli olduğunu anlatan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, günde mutlaka iki saat spor yaptığını ve sağlıklı beslendiğini belirterek, hiçbir organ bozukluğunun meydana gelmediğini söyledi.
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur sağlıklı beslenme ve hareketin çocuk sağlığında temel unsur olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Tip 1 diyabetli çocukların doğru tedaviyle tamamen normal bir yaşam sürebileceğini belirtirken, Prof. Dr. Nur Canpolat da böbrek hastalıklarının belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekerek düzenli kontrollerin önemini vurguladı.