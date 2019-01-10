Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı ekipte devre arası transfer çalışmaları sürerken, bir yandan da gönderilecek oyuncuların durumu merak konusu. Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan ve son haftalarda da taraftarın tepkisini çeken isim Oğuzhan için İtalyan ekibi Roma iddiaları gündeme gelmişti.



İtalyan basınına konuşan tecrübeli futbol adamı, "Oğuzhan'ı transfer edecek misiniz" sorusuna "Hayır, imkansız" yanıtını verdi.



Böylelikle Oğuzhan'ın Roma'ya transfer olma ihtimali ortadan kalkarken, milli futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.