Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Fenerbahçe canlı izle, Bursaspor Fenerbahçe şifresiz izle, Bursa FB canlı izle, Bursa FB canlı skor, Bursaspor Fenerbahçe canlı takip... Spor Toto Süper Lig'in 18 haftasında Bursaspor, Fenerbahçe'yi evinde konuk ediyor. Devre arasında ikinci yarıya hazırlanan ekipler, ligdeki ilk resmi maçlarına çıkıyorlar. Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile karşılaşan sarı lacivertli ekip 1-0 mağlup ayrılmıştı. Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet alabilen ekip, Bursa deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmak istiyor. Bursaspor ise evinde taraftarı önünde kazanmak istiyor.

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Bursaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Heyecanla beklenen maç, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşma sadece beIN SPORTS üzerinden yayınlanacak. Maçı dakika dakika takip etmek isteyenler yukarıda paylaştığımız linkten yararlanabilirler, ücretli üyelik karşılığında ise maçı canlı olarak izleyebilirler.

Bursaspor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Bursaspor: Muhammed, Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, M.Topal, Jailson, M.Ekici, Dirar, Valbuena, Soldado

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek.

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan karşılaşmada Bursaspor’u 2-1 yenmişti.