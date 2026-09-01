Göztepe'de ayrılık: Tunuslu oyuncunun yeni adresi belli oldu
Süper Lig'de geride kalan 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe, 25 yaşındaki Tunuslu sol bek Mohammed Amin Cherni'nin, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdürüyor. İzmir kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ve ligin ilk haftasında Samsunspor karşısında forma giyen 25 yaşındaki sol bek Mohammed Amin Cherni’nin, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nantes'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'a kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.