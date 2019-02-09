Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mircea Lucescu'nun yerine 16 yıl aradan sonra milli takımın geçiyor. Hafta içerisinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın kendisine yapılan teklifi tek bir şartla kabul ettiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Güneş, Beşiktaş'taki görevini tamamlayıp, milli takımın başına bu şartlar altında geçmek istedi. Yapılan görüşme sonrasında ise Şenol Güneş'in federasyondan gelen teklifle hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı sezon sonuna kadar birlikte çalıştırmayı kabul ettiği belirtildi.