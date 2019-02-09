Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mircea Lucescu'nun yerine 16 yıl aradan sonra milli takımın geçiyor. Hafta içerisinde TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın kendisine yapılan teklifi tek bir şartla kabul ettiği iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüple sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Güneş, Beşiktaş'taki görevini tamamlayıp, milli takımın başına bu şartlar altında geçmek istedi. Yapılan görüşme sonrasında ise Şenol Güneş'in federasyondan gelen teklifle hem Beşiktaş'ı hem de milli takımı sezon sonuna kadar birlikte çalıştırmayı kabul ettiği belirtildi.
A Milli Takım'da Şenol Güneş iddiası
09.02.2019 - 16:22 | Son Güncelleme: 09.02.2019 - 16:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldiği toplantının ardından milli takımın başına geçmeyi kabul ettiği iddia edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : A Milli Takım,Şenol Güneş,
603504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/603504.aspx
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Fenerbahçe
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Göztepe
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Çaykur Rizespor
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Ankaragücü
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Fenerbahçe 2 - 0 Göztepe
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor
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Akhisarspor 0 - 3 Medipol Başakşehir Fk
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Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
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Denizlispor
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Gençlerbirliği
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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Hatayspor
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Altınordu
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Gazişehir Gaziantep
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Boluspor
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Adana Demirspor
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Balıkesirspor
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Elazığspor
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