Otomobilde Ekim 2026 sürprizi! Dev markalar yeni liste fiyatlarını peş peşe duyurdu

HONDA EKİM 2026 FİYATLARI: ZAMLI LİSTEDE HR-V KAMPANYASI

Honda’nın ekim listesinde tüm modellerin liste fiyatları yükselirken, HR-V’de kampanyalı fiyatlar da açıklandı. HR-V Elegance’ın 2 milyon 820 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla 2 milyon 600 bin TL’ye iniyor. Advance donanımı ise 2 milyon 770 bin TL’den sunuluyor. Ancak HR-V’nin kampanyalı fiyatları da eylül ayına göre yükselmiş durumda. Jazz’ın güncel fiyatı ise 2 milyon 665 bin TL olarak listeleniyor.

🖇️ Honda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı