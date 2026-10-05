Otomobilde Ekim 2026 sürprizi! Dev markalar yeni liste fiyatlarını peş peşe duyurdu
Otomobil markaları, Ekim 2026 fiyat listelerini ve kampanyalarını peş peşe açıklıyor. Bazı modellerde fiyatlar yükselirken, bazılarında nakit alıma özel indirimler öne çıkıyor. İşte sıfır otomobil almayı planlayanlar için marka marka güncel fiyatlar ve indirim fırsatları…
SEAT EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ: IBIZA, LEON VE ARONA NE KADAR?
Seat’in ekim fiyat tablosunda Ibiza, Leon, Arona ve Ateca’nın fiyatları eylül ayına göre değişmedi. Ibiza 1 milyon 985 bin TL’den, Arona ise 2 milyon 50 bin TL’den listeleniyor. Leon’un hafif hibrit versiyonunun fiyatı 2 milyon 560 bin TL olurken, Ateca’da başlangıç fiyatı 2 milyon 665 bin TL seviyesinde. Paylaşılan tabloda bu modeller için ayrıca bir indirimli fiyat belirtilmiyor.
🖇️ Seat Ekim ayı fiyat listesini güncelledi: Liste sabit kaldı
RENAULT EKİM 2026 FİYATLARI: BOREAL’DE KAMPANYA, DUSTER’DA ZAM
Renault’nun ekim listesinde Boreal’in iki versiyonunda indirim kampanyası devam ediyor. Modelin evolution donanımında 2 milyon 379 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla 2 milyon 269 bin TL’ye iniyor. Techno versiyonu ise 2 milyon 760 bin TL’den sunuluyor. Duster’ın iki versiyonunda fiyat artışı yapılırken, Megane Sedan’ın fiyatları eylül ayına göre sabit tutuldu. Yeni Clio’nun başlangıç fiyatı ise 1 milyon 830 bin TL.
🖇️ Renault ekim ayı fiyatlarını açıkladı! Bazı modellere zam geldi
OPEL EKİM 2026 FİYATLARI: İNDİRİM KAMPANYALARI SONA ERDİ
Opel’de ekim ayının dikkat çeken gelişmesi, önceki ay uygulanan indirim kampanyalarının sona ermesi oldu. Eylülde Corsa, Frontera, Mokka ve elektrikli Grandland için sunulan indirimler ekim listesinde yer almıyor. Corsa’nın giriş versiyonu 1 milyon 535 bin TL’den listelenirken, hibrit Edition versiyonuna 28 bin TL zam yapıldı. Modellerin büyük bölümünde liste fiyatları değişmese de önceki ayın kampanyalı fiyatları artık uygulanmıyor.
🖇️ Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
BYD EKİM 2026 FİYATLARI: SEAL’DE KAMPANYALI FİYAT ÖNE ÇIKIYOR
BYD, ekim ayında satış listesindeki modellerinin fiyatlarına zam yapmadı. Seal, Sealion 7 ve Tang’ın yer aldığı listede indirim kampanyası Seal’in Excellence versiyonunda uygulanıyor. Liste fiyatı 4 milyon 77 bin TL olan model, 3 milyon 772 bin TL’lik kampanyalı fiyatla sunuluyor. Sealion 7’nin fiyatı 4 milyon 190 bin TL, Tang’ın fiyatı ise 5 milyon 418 bin TL olarak listeleniyor.
KIA EKİM 2026 KAMPANYALARI: SELTOS’TA 250 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM
Kia’nın ekim fiyat listesine giren Seltos, üç donanım seçeneğinde de indirimle sunuluyor. Kasım ayında satışa çıkması beklenen modelde 200 bin TL ile 250 bin TL arasında indirim uygulanıyor. Seltos’un kampanyalı başlangıç fiyatı 2 milyon 349 bin TL olarak açıklanırken, Sportage’da da versiyona göre indirim tutarı 250 bin TL’ye ulaşıyor. Elektrikli EV2’de ise kampanyalı fiyatlar 1 milyon 699 bin TL’den başlıyor.
DACIA EKİM 2026 FİYATLARI: LOGAN 1 MİLYON 328 BİN TL’DEN BAŞLIYOR
Dacia’nın ekim kampanyalarında Logan ve Sandero’nun fiyatları öne çıkıyor. Logan’ın essential TCe 100 versiyonu 1 milyon 328 bin TL’lik kampanyalı fiyatla listelenirken, Sandero expression TCe 100’de 70 bin TL indirim uygulanıyor. Böylece Sandero’nun fiyatı 1 milyon 390 bin TL’ye iniyor. Sandero Stepway’in kampanyalı başlangıç fiyatı 1 milyon 610 bin TL olurken, Jogger’ın belirli versiyonlarında da indirimler bulunuyor.
HONDA EKİM 2026 FİYATLARI: ZAMLI LİSTEDE HR-V KAMPANYASI
Honda’nın ekim listesinde tüm modellerin liste fiyatları yükselirken, HR-V’de kampanyalı fiyatlar da açıklandı. HR-V Elegance’ın 2 milyon 820 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla 2 milyon 600 bin TL’ye iniyor. Advance donanımı ise 2 milyon 770 bin TL’den sunuluyor. Ancak HR-V’nin kampanyalı fiyatları da eylül ayına göre yükselmiş durumda. Jazz’ın güncel fiyatı ise 2 milyon 665 bin TL olarak listeleniyor.
🖇️ Honda Ekim ayı fiyatları belli oldu: Tüm modellere zam yapıldı
CUPRA EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ: LEON, FORMENTOR VE TERRAMAR NE KADAR?
Cupra’nın ekim fiyat listesinde Leon, Formentor ve Terramar’ın güncel satış bedelleri açıklandı. Leon 2 milyon 755 bin TL’den, Formentor ise 2 milyon 860 bin TL’den başlıyor. Terramar’ın giriş versiyonu 3 milyon 470 bin TL olarak listelenirken, üst donanımında fiyat 4 milyon 700 bin TL’ye ulaşıyor. Paylaşılan listede ayrıca bir kampanyalı fiyat bulunmuyor; fiyatlar model ve donanım seçimine göre değişiyor.
🖇️ Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları
ALFA ROMEO EKİM 2026 FİYATLARI: JUNIOR VE TONALE’DE SON DURUM
Alfa Romeo’nun ekim listesinde Junior ve Tonale’nin elektrikli, hibrit ve dizel seçenekleri yer alıyor. Junior Elettrica Speciale+ 2 milyon 474 bin 300 TL, Junior Ibrida Speciale+ ise 2 milyon 668 bin 200 TL olarak listeleniyor. Marka, 2025 model yılına ait bazı versiyonlarını da satışta tutuyor. Paylaşılan tabloda ayrıca indirim tutarı belirtilmezken, Junior Ibrida Core’un fiyatı 2 milyon 124 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor.
🖇️ Alfa Romeo almak isteyenlere güncel rehber: Ekim 2026 fiyat listesi
JEEP EKİM 2026 KAMPANYALARI: AVENGER VE COMPASS’TA İNDİRİMLİ FİYATLAR
Jeep’in ekim listesinde elektrikli ve hibrit modeller için kampanyalı fiyatlar bulunuyor. Avenger Elektrik Summit 2 milyon 136 bin TL’den sunulurken, Yeni Avenger Elektrik Summit’in kampanyalı fiyatı 2 milyon 305 bin TL olarak açıklanıyor. Yeni Avenger e-Hybrid Summit ise 2 milyon 339 bin 550 TL’den listeleniyor. Compass Limited’de 3 milyon 83 bin TL olan liste fiyatı, kampanyayla 2 milyon 883 bin TL’ye iniyor.
🖇️ Jeep Ekim 2026 fiyat listesi: Modellerin güncel satış fiyatları
TESLA EKİM 2026 FİYATLARI: MODEL Y’NİN ÜST VERSİYONLARINA ZAM
Tesla Model Y’nin giriş versiyonunda fiyat değişmezken, üst versiyonlarında artış yapıldı. Arkadan çekişli Model Y 2 milyon 474 bin 985 TL seviyesinde kalırken, Premium Long Range arkadan çekişli versiyon 3 milyon 906 bin TL’ye yükseldi. Dört çeker Premium Long Range 4 milyon 620 bin TL, Performance ise 4 milyon 966 bin 500 TL oldu. Ekim tablosunda ayrıca bir indirimli satış fiyatı belirtilmiyor.
HYUNDAI EKİM 2026 KAMPANYALARI: İ20 VE BAYON’DA DİKKAT ÇEKEN İNDİRİMLER
Hyundai’nin ekim listesinde fiyat artışlarına indirim kampanyaları eşlik ediyor. i20’nin Elite donanımında 192 bin 835 TL indirim uygulanırken, kampanyalı fiyat 1 milyon 898 bin 165 TL olarak listeleniyor. Bayon Style’da ise indirim tutarı 197 bin 168 TL’ye ulaşıyor. i20’nin kampanyalı başlangıç fiyatı 1 milyon 575 bin TL, Bayon’un ise 1 milyon 645 bin TL seviyesinde bulunuyor.
🖇️ Hyundai Ekim fiyatlarını güncelledi: Tüm modellere küçük zamlar
CITROEN EKİM 2026 FİYATLARI: ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLERDE KAMPANYA
Citroen’in ekim kampanyalarında elektrikli e-C4 için 225 bin TL indirim uygulanıyor. Modelin kampanyalı fiyatı 2 milyon 150 bin TL olarak açıklanırken, e-C3 Max 120 bin TL indirimle 1 milyon 605 bin TL’den sunuluyor. C4 ve C4 X’in hibrit You versiyonlarında ise 155 bin TL indirim bulunuyor. Her iki modelin bu versiyonları da 2 milyon 140 bin TL’lik kampanyalı fiyatla listeleniyor.
🖇️ Citroen Ekim ayı fiyat listesi belli oldu: Tüm modellere zam geldi
FIAT EKİM 2026 KAMPANYALARI: EGEA’DA 100 BİN TL’YE VARAN NAKİT İNDİRİMİ
Fiat’ın ekim kampanyalarında Egea Sedan ve Egea Cross’un belirli versiyonlarında 100 bin TL’ye varan nakit indirimi bulunuyor. Otomatik Egea Sedan Easy’nin kampanyalı fiyatı 1 milyon 850 bin 900 TL olurken, Egea Cross Street 1 milyon 890 bin 900 TL’den sunuluyor. Elektrikli Grande Panda’nın nakit alıma özel fiyatı ise 1 milyon 584 bin 900 TL. Bu modelin kredi kampanyalı fiyatı 1 milyon 684 bin 900 TL olarak listeleniyor.
🖇️ Fiat Ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı
SKODA EKİM 2026 KAMPANYALARI: SUPERB’DE 974 BİN 800 TL İNDİRİM
Skoda’nın ekim kampanyalarında en dikkat çeken indirimlerden biri Superb Sportline’da uygulanıyor. Modelin 4 milyon 744 bin 900 TL olan liste fiyatı, 974 bin 800 TL indirimle 3 milyon 770 bin 100 TL’ye iniyor. Kodiaq Prestige’in hafif hibrit versiyonunda 751 bin 800 TL, elektrikli Elroq’ta ise 833 bin 300 TL indirim bulunuyor. Kamiq Premium 1.0 TSI’da da 570 bin TL indirimle kampanyalı fiyat 1 milyon 999 bin 900 TL’ye düşüyor.
🖇️ Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim
TOYOTA EKİM 2026 FİYATLARI: COROLLA’DA 791 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM
Toyota’nın ekim kampanyalarında Corolla’dan hibrit modellere ve SUV’lara kadar farklı seçenekler bulunuyor. Corolla’da donanıma göre indirim tutarı 791 bin TL’ye kadar çıkarken, giriş versiyonunun kampanyalı fiyatı 1 milyon 965 bin TL olarak listeleniyor. Corolla Cross Hybrid’de 634 bin TL’ye, Corolla Hatchback Hybrid’de ise 730 bin TL’ye varan indirimler uygulanıyor. Land Cruiser Prado’da liste fiyatı ile kampanyalı fiyat arasındaki fark 4 milyon 995 bin TL’yi buluyor.
🖇️ Toyota ekim ayı fiyatlarını güncelledi! 800 bin TL'ye varan indirim