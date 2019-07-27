Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da taraftarın gözü kulağı transferde... En çok beklenen iki isim ise santrfor Falcao ve orta saha Banega... Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla’dan takım arkadaşı olan Mariano Filho açıklamalarda bulundu. Ever Banega’nın iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Mariano, “Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray’a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Başarılı sağ bek “Aramıza yeni arkadaşlarımız katılabilir. Bundan önce yapılan transferlerin hepsi kaliteli ve iyi oyuncular. Avrupa’da da mücadele edeceğimiz için böyle geniş bir kadro kurmamız gerekiyor. Ancak genel olarak hem bizim hem de rakiplerimizin yaptığı transferler ligin kalitesinin artması anlamında mutlaka daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Unutulmaz maçlar!

Sarı-kırmızılı formayla iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Brezilyalı sağ bek “Galatasaray formasıyla mücadele ediyorsanız zaten şampiyonluktan başka bir hedef olamaz. Şimdi üçüncü sene de hedefimiz aynı olacak” diye konuştu. Son 2 yılda oynadıkları iki Başakşehir maçını da unutamayacağını ifade eden tecrübeli savunmacı, “Geçen sene birçok maç var tabii unutamadığım ama en unutamadığım maç olarak Başakşehir maçını söyleyebilirim. Diğer taraftan, bireysel performansım olarak geçen seneden değil, 2 sene öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Yine Başakşehir, 2-0 kazandığımız maç. O karşılaşma, sol ayakla attığım gol ve gösterdiğim performansla Galatasaray kariyerimde unutamadığım bir diğer maçtı” dedi.

RAKİPLERE BAKIŞI...

Bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını belirten Galatasaraylı Mariano “Rakiplerimize bakıyorsunuz; yaptıkları transferler var. Mutlaka güçlenmeleri ve yeni oyuncular getirmeleri gerekiyor. Çünkü önlerinde iki sene üst üste şampiyon olmuş bir Galatasaray var. Onların da hedefi tabii bizi yenip, önümüze geçip, tekrar şampiyon olabilmek. Bizim de aynı şekilde bu başarıyı sürekli hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

TERİM'E ÖZEL ÖVGÜ

Mariano, hocası Fatih Terim ile ilgili “Çok fazla anlatmama gerek yok. Kazanılan başarılara bakıldığında her şey ortaya çıkıyor. Geldiğinden beri takımın nasıl yükselişe geçtiği ortada” dedi.

YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taraftarın Falcao tezahüratları karşısında “İnşallah” cevabını verirken, sarı-kırmızılılarda beklenti biraz daha arttı. Transferin gerçekleşmesi sponsorlara da bağlı olurken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gecesine gündüze katıp para bulmaya çalışıyor.

YEDEK STOPER...

Yerli kadrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray, yedek stoper arayışı doğrultusunda Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’u gözüne kestirdi. 22 yaşında 1.87 boyundaki başarılı savunmacı, ligden düşen Bursa’dan bonservisini almaya çalışıyor. Eğer karşılıklı fesih gerçekleşirse, genç savunmacı Aslan olacak.