Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü sezonundan sonra Fenerbahçe’nin geri dönüşü muhteşem oldu. Bütün istatistiklerde haftanın en iyisi olarak liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertlilerde yüzler gülmeye başladı. Yönetici, Metin Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bazı utanmaz arsızlar, yönetimiyle, taraftar grubuyla yine algı operasyonuna daha birinci haftadan başlamış. Son 25 yıldır her türlü kirli oyuna, bir de utanmadan ağlaya ağlaya imza atanlar konuşuyor” ifadesiyle Galatasaray’a göndermede bulunurken, “Bu sene ağlasanız da fark etmeyecek. Mekânın sahibi geldi, omuz omuza şampiyonluğa” vurgusuyla camianın coşkusunu söze döktü. Eksiklere rağmen alkışlanacak bir performansla gol şovu yapan oyuncularını tebrik eden teknik direktör Ersun Yanal ise daha temkinli bir duruş sergiledi.

Tebrik ve uyarı

Soyunma odasında oyuncularını kutlayan Ersun Yanal, “Son derece konsantre bir oyun çıkardınız. Birlik olmayı başardınız, güçlü ve etkili bir performans ortaya koydunuz. Bu ruhu koruyup, tempoyu artırarak sürdürmemiz halinde başarı kaçınılmaz olur” ifadelerini kullandı. Ancak Yanal, gerçekçi yaklaşımı da ihmal etmedi. Başakşehir ve Trabzon gibi iki zorlu rakiple üst üste oynayacaklarını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, “İyi başladık ama adı üstünde sadece başlangıç. Önümüzdeki maraton ise çok uzun. Ayaklarımız yere basmalı. Hâlâ eksiklerimiz var. Bunları bir an önce gidermek zorundayız” uyarısında bulundu. İkinci yarının başındaki kopukluktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ersun Hoca, “Oyundan koptuk, disiplini kaybettik. Bu süreci bir daha istemiyorum” ikaz yaptı.

İSTATİSTİK ŞOVU

Sezonun ilk haftasında gol şov yapan Fenerbahçe aynı zamanda, topa sahip olma (76,3), isabetli pas (661), isabetli şut (9), rakip ceza sahasında topla buluşma (40), net gol pozisyonuna girme (6) ve pas yüzdesi (%89,8) istatistiklerinde de zirve yaptı.

Moses 1 ay yok

Gazişehir maçında sakatlanan Victor Moses’tan kötü haber geldi. MR’ı çekilen yıldız oyuncunun sol üst adalesinden yırtık tespit edilirken en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal, Başakşehir maçında Moses’ın yerine ilk 11’de Deniz Türeç’e forma verecek.

Rojo pazarlığı

Savunmanın göbeğini Arjantinli Marcos Rojo ile takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Manchester United’la anlaşma sağladı. Ancak, tangocunun 4,5 milyon avroyu bulan yıllık ücreti transferin önündeki en büyük engel. Rojo indirime sıcak bakmazken pazarlık devam ediyor.

Devamı gelecek

Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk resmî maçında jeneriklik bir gole imza atan Vedat Muriç kendinden çok emin. Hayallerinin takımında rüştünü ispat etmenin gururunu yaşayan Kosovalı golcü, “Bu muhteşem taraftarı golle selamlamak benim için çok önemliydi” dedi. Gollerine devam edeceğini iddia eden Muriç, “Böyle oynadığımız sürece çok rahat skor üreteceğimize eminim. Her zaman takım için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Sezon sonu bizi bekleyen bir şampiyonluk var” ifadesinde bulundu.

Slimani Monaco'ya

Fenerbahçe’de çok kötü bir performans gösteren Islam Slimani ile Monaco’nun ilgilendiği iddia edildi. Fransız basını, Cezayirli oyuncunun Monaco için sağlık kontrolünden bile geçirildiğini duyururken, takımdan ayrılması beklenen Falcao’nun yerine takıma katılacağı belirtildi.

Bir kaptandan çok fazlası

Buruk bir şekilde ayrıldığı Fenerbahçe’ye geri dönen Emre Belözoğlu, çubukluyla çıktığı ilk maçında izleyenleri kendine hayran bıraktı. 39 yaşındaki efsane, yüzde 93,7 pas başarısıyla oynadığı maçta takımı bir maestro edasıyla yönetti. Ersun Yanal’ın üzerine titrediği Emre, Fenerbahçe için bir futbolcudan, fazlası olduğunu da net şekilde gösterdi. Sezon sonuna kadar kaliteyi artırarak devam edeceklerini iddia eden Emre Belözoğlu, camianın beklentilerin karşılık vereceklerine söz verdi. “Fenerbahçe’nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur” hatırlatması yapan Emre, “Yeter ki taraftarımız her zaman yanımızda olsun” dedi.