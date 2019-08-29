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Beşiktaş Gary Medel'in Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı
29.08.2019 - 12:45 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 12:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşikktaş,Kulübü,Gary Medel,
647011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/647011.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
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G.
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P.
1
Fenerbahçe
2
2
0
0
7
1
6
6
2
Alanyaspor
2
2
0
0
5
1
4
6
3
Denizlispor
2
2
0
0
4
0
4
6
4
Çaykur Rizespor
2
2
0
0
3
1
2
6
5
Trabzonspor
2
1
1
0
3
2
1
4
6
Sivasspor
2
1
0
1
4
2
2
3
7
Malatyaspor
2
1
0
1
4
2
2
3
8
Beşiktaş
2
1
0
1
3
3
0
3
9
Antalyaspor
2
1
0
1
1
2
-1
3
10
Gazişehir
2
1
0
1
4
6
-2
3
11
Ankaragücü
2
0
2
0
1
1
0
2
12
Konyaspor
2
0
2
0
1
1
0
2
13
Kayserispor
2
0
1
1
1
2
-1
1
14
Galatasaray
2
0
1
1
1
3
-2
1
15
Kasımpaşa
2
0
1
1
2
5
-3
1
16
Gençlerbirliği
2
0
0
2
1
5
-4
0
17
Başakşehir
2
0
0
2
1
5
-4
0
18
Göztepe
2
0
0
2
0
4
-4
0
3. Hafta Maçları
30.8.2019
Kasımpaşa - Mke Ankaragücü
30.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray
31.8.2019
Konyaspor - Antalyaspor
31.8.2019
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
31.8.2019
Göztepe - Yukatel Denizlispor
1.9.2019
Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir Fk
1.9.2019
Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
1.9.2019
Fenerbahçe - Trabzonspor
1.9.2019
Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniye
2
2
0
0
7
2
5
6
2
Hatayspor
2
2
0
0
5
0
5
6
3
Fatih Karagümrük
2
2
0
0
5
2
3
6
4
Adana Demirspor
2
1
1
0
2
0
2
4
5
Keçiörengücü
2
1
1
0
2
1
1
4
6
Adanaspor
2
1
0
1
3
3
0
3
7
Akhisar Bld.Spor
2
1
0
1
2
2
0
3
8
Osmanlıspor
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Bursaspor
2
1
0
1
3
4
-1
3
10
Balıkesirspor
2
1
0
1
2
3
-1
3
11
Menemen Belediyespor
2
1
0
1
2
4
-2
3
12
İstanbulspor
2
0
2
0
4
4
0
2
13
Erzurum BB
2
0
1
1
3
4
-1
1
14
Boluspor
2
0
1
1
1
2
-1
1
15
Altay
2
0
1
1
3
5
-2
1
16
Altınordu
2
0
0
2
1
3
-2
0
17
Giresunspor
2
0
0
2
1
6
-5
0
18
Eskişehirspor
2
0
1
1
3
4
-1
-5