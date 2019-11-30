Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.
Falcao, “Ben bu ağrımla oynarım. Başa çıkarım” derse önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında süre alabilir.
BAŞA DÖN
Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle tedavi gören Falcao, sahalara dönüş tarihine de biraz kendisi karar verecek.
Falcao, “Ben bu ağrımla oynarım. Başa çıkarım” derse önümüzdeki hafta Alanyaspor maçında süre alabilir.
Kaynak: Hürriyet
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