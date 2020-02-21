Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Alanya maçı canlı anlatımı haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. 42 puanla 4. sırada bulunan Sivasspor, iç saha avantajını kullanarak Alanyaspor karşısında 3 puanı almanın hesabını yapıyor. Öte yandan 39 puan ile 5. sırada bulunan Alanyaspor ise zirve yarışından düşmemek için zorlu Sivas deplasmanından puan veya puanlar almanın peşinde. Peki Sivasspor Alanya maçı şifresiz canlı anlatım ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Sivasspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yasin, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Salih, Bakasetas, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse

6. randevu

Sivasspor ile Alanyaspor Süper Lig’de oynanacak maçta 6. randevusuna çıkacak. Geride kalan 5 mücadelede Sivasspor’un 1 kez Alanyaspor’a karşı üstünlüğü bulunurken, Akdeniz ekibinin de 1 galibiyeti var. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan maçlarda Sivasspor rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.