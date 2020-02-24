Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 20 yıllık aranın ardından Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından Sneijder, "ağlama" göndermeli bir mesaj paylaştı.

ÇAY FOTOĞRAFI VE "AĞLAMA" MESAJI

Futbolu bırakan Hollandalı oyuncu, Instagram hesabından çay fotoğrafı paylaştı ve "Ağlama" mesajını yolladı. Sneijder'in paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynadığı dönemde de şampiyonluk sonrasında "Fener ağlama" mesajıyla taraftarlar tarafından çok sevilen oyunculardan biri haline gelmişti.