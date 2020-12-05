FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası’nın Japonya’da organize edileceği duyuruldu. Şubat 2021’de yapılması planlanan organizasyonun yıl sonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.