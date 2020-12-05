FIFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası’nın Japonya’da organize edileceği duyuruldu. Şubat 2021’de yapılması planlanan organizasyonun yıl sonunda gerçekleştirileceği ifade edildi.
Kulüpler Dünya Kupası, Japonya’da yapılacak
05.12.2020 - 01:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 01:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüs pandemisi salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kulüpler Dünya Kupası’na Japonya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.
Etiketler : koronavirüs,Kulüpler Dünya Kupası,Japonya,
751050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751050.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
9
7
2
0
16
23
02
GALATASARAY A.Ş.
10
6
2
2
9
20
03
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
2
2
7
20
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
9
5
1
3
0
16
05
KASIMPAŞA A.Ş.
10
4
3
3
3
15
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
10
3
5
2
6
14
08
GÖZTEPE A.Ş.
9
3
5
1
6
14
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10
4
2
4
1
14
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
9
3
3
3
3
12
11
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
9
3
3
3
-2
12
12
YENİ MALATYASPOR
9
3
3
3
-2
12
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
7
3
3
1
-2
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
10
2
4
4
-5
10
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
9
2
3
4
-4
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
9
2
2
5
-6
8
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
9
1
3
5
-8
6
20
GENÇLERBİRLİĞİ
9
1
2
6
-10
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
8
0
2
6
-8
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş - Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe - Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği - Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor - Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor - Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük - Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor - Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTINORDU
11
7
2
2
6
23
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
6
3
2
9
21
03
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
04
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
05
ADANA DEMİRSPOR
10
5
3
2
10
18
06
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
07
ALTAY
10
5
2
3
7
17
08
GİRESUNSPOR
11
4
5
2
1
17
09
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
AKHİSARSPOR
11
3
4
4
-5
13
12
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
13
MENEMEN SPOR
10
3
3
4
-3
12
14
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
11
3
2
6
-1
11
15
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
11
2
4
5
-8
10
16
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
1
4
5
-4
7
18
ESKİŞEHİRSPOR
11
0
4
7
-17
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Istanbulspor
04.12.2020 19:00
Bursaspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
05.12.2020 13:30
Giresunspor - Eskişehirspor
05.12.2020 13:30
Ankaraspor - Adanaspor
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor - Altay
05.12.2020 16:00
Menemen Spor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Yilport Samsunspor
06.12.2020 16:00
Altinordu - Ankara Keçiörengücü
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor - Akhisarspor