Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
09.05.2021 - 22:50 | Son Güncelleme: 09.05.2021 - 22:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.
Etiketler : spor,haberler,tff. 1 lig,
788964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/788964.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
38
25
6
7
45
81
02
FENERBAHÇE A.Ş.
38
24
7
7
31
79
03
GALATASARAY A.Ş.
38
24
6
8
39
78
04
TRABZONSPOR A.Ş.
38
18
13
7
12
67
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
38
17
9
12
10
60
06
DEMİR GRUP SİVASSPOR
38
14
17
7
9
59
07
AYTEMİZ ALANYASPOR
38
16
9
13
13
57
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
38
14
13
11
8
55
09
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
38
14
12
12
7
54
10
GÖZTEPE A.Ş.
38
13
12
13
3
51
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
38
12
12
14
1
48
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
38
11
12
15
-15
45
13
HELENEX YENİ MALATYASPOR
38
10
14
14
-2
44
14
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
38
11
11
16
-14
44
15
KASIMPAŞA A.Ş.
38
11
10
17
-11
43
16
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
39
9
16
14
-14
43
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
38
9
13
16
-16
40
18
MKE ANKARAGÜCÜ
38
10
8
20
-16
38
19
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
39
9
10
20
-25
37
20
GENÇLERBİRLİĞİ
38
9
8
21
-33
35
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
38
6
10
22
-32
28
Süper Lig Fikstür
40.Hafta Maçları
08.05.2021 20:30
Erzurumspor 0 - 1 Kasimpaşa
08.05.2021 20:30
Ankaragücü 1 - 2 Fenerbahçe
08.05.2021 20:30
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
08.05.2021 20:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
08.05.2021 20:30
Rizespor 0 - 4 Helenex Yeni Malatyaspor
08.05.2021 20:30
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Denizlispor
08.05.2021 20:30
Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş
08.05.2021 20:30
Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği
08.05.2021 20:30
Göztepe 0 - 1 Konyaspor
08.05.2021 20:30
Trabzonspor 2 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
33
20
7
6
34
67
02
GZT GİRESUNSPOR
33
20
7
6
28
67
03
YILPORT SAMSUNSPOR
33
19
10
4
26
67
04
İSTANBULSPOR A.Ş.
33
18
7
8
26
61
05
ALTAY
33
19
3
11
26
60
06
ALTINORDU
33
16
9
8
8
57
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
33
16
7
10
18
55
08
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
34
14
9
11
3
51
09
TUZLASPOR A.Ş.
33
14
5
14
-6
47
10
BURSASPOR
33
14
4
15
2
46
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
33
12
6
15
-2
42
12
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
34
12
6
16
-3
42
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
33
9
8
16
-13
35
14
ADANASPOR A.Ş.
33
9
7
17
-9
34
15
MENEMENSPOR A.Ş.
33
7
13
13
-21
34
16
AKHİSARSPOR
34
8
6
20
-23
30
17
ANKARASPOR
33
6
8
19
-26
26
18
ESKİŞEHİRSPOR
34
1
8
25
-68
8
PTT 1. Lig Fikstür
34.Hafta Maçları
07.05.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 3 - 0 Eskişehirspor
07.05.2021 20:30
Akhisarspor 1 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
09.05.2021 18:00
Altay - Royal Hastanesi Bandirmaspor
09.05.2021 18:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Altinordu
09.05.2021 18:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
09.05.2021 18:00
Ankaraspor - Istanbulspor
09.05.2021 20:30
Menemenspor A.ş. - Adana Demirspor A.ş.
09.05.2021 20:30
Adanaspor - Yilport Samsunspor
09.05.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. - Gzt Giresunspor