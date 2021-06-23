Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de play-off heyecanı konferans finalleri ile devam ediyor. Suns'ın Clippers'ı ağırladığı Batı Konferansı final serisi 2. karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

SON SANİYE BASKETİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Son 0.9 saniyeye 103-102 geride giren Suns'ta Jae Crowder, rakip sahanın son çizgisinden oyuna sokmak üzere topu aldı. Crowder'ın attığı "alley-oop" pasını smaçla tamamlayan Deandre Ayton, Suns'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

CAMERON PAYNE'DEN KARİYER REKORU

Suns'ta 29 sayı, 9 asistle oynayan Cameron Payne, kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Maçın kahramanı Ayton 24 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Devin Booker ise 20 sayı, 5 asist üretti.

PAUL GEORGE'UN 26 SAYISI YETMEDİ

Serinin 3 ve 4. maçlarına ev sahipliği yapacak Clippers'ta Paul George 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Reggie Jackson 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

Bucks, Nets'i eleyerek konferans finaline yükseldi NBA play-off'larında Milwaukee Bucks, yarı final serisinin 7. maçında Brooklyn Nets karşısında uzatmalarda 115-111 kazanarak Doğu Konferansı Finaline yükseldi. Bucks, finalde serileri 3-3 olan Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks'ın kazananı ile eşleşecek.

Hawks ve Clippers serilerinde durumu 3-2'ye getirdi NBA play-off'larında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 109-106 yendi ve Los Angeles Clippers, Utah Jazz karşısında 119-111 üstün geldi. İki takım da serilerinde durumu 3-2'ye getirdi.