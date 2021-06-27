Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi.

Suns, Clippers'a konuk olduğu Batı Konferansı final serisi 4. maçını kazanarak en son 1993'te yükseldiği NBA finaline bir adım daha yaklaştı.

DEVİN BOOKER'DAN 25 SAYILIK KATKI

Devin Booker 25 sayı, 2 ribaunt, Deandre Ayton 19 sayı, 22 ribaunt, 3 asist, Chris Paul ise 18 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla Suns'ı galibiyete taşıyan isimler oldu.

PAUL GEORGE'UN 23 SAYISI YETMEDİ

Clippers'ta Paul George 23 sayı, 16 ribaunt, 6 asist, Reggie Jackson 20 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, Ivica Zubac da 13 sayı, 14 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

NBA play-off'ları, yarın TSİ 03.30'da Atlanta Hawks ile Milwaukee Bucks arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçıyla devam edecek.

Suns konferans finalinde skoru 2-0'a getirdi NBA play-off'larında Los Angeles Clippers'ı son saniye basketi ile 104-103 yenen Phoenix Suns, konferans finalinde seriyi 2-0'a getirdi

Clippers, Suns karşısında farkı bire indirdi NBA play-off'larında Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns'ı 106-92 yenen Los Angeles Clippers, serideki ilk maçını kazanarak durumu 2-1 yaptı.