Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde 020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

Busenaz Sürmeli madalyayı garantiledi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli, olimpiyat madalyasını garantiledi.