Türkiye Gazetesi

ALTAY - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Ligi'nin ilk haftasındaAltay ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya geliyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak. Zorlı mücadele beIN Sports HD 2'den canlı ve şifreli yayınlanıyor. Bu maçı TRT Spor'dan da canlı ve şifresiz izlemek mümkün

Sezon öncesi 17 transfer yapan Samsunspor'un kamp kadrosunda Hasan Kılıç, yeni transfer Douglas Tanque, lisansı çıkarılmayan Tomane ile 23 Yaş Altı Milli Takımı kadrosundaki Cihan Karaman ve Polat Yaldır yer almıyor.

Spor Toto 1. Lig'in teknik direktör raporu... 19 takımdan 12'si geçen sezonki hocasıyla yola devam ediyor Spor Toto 1. Lig'de 7 ekip sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak. Ligde bu sezon görev yapacak 5 teknik adam, daha önce takımlarının başında Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi

19 TAKIMDAN 7'Sİ YENİ HOCAYLA BAŞLIYOR

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 takımdan 7'si, sezona yeni teknik direktörüyle başlayacak.

Adanaspor, Boluspor, Göztepe, Manisa FK, Sakaryaspor, Samsunspor ve Tuzlaspor'un yeni sezon öncesinde teknik heyetinde değişikliğe gittiği ligde, diğer 12 ekip ise mevcut teknik kadrolarını korudu.

Adanaspor, Sait Karafırtınalar'ın yerine Mustafa Kaplan'ı, Boluspor da Osman Nuri Işılar'ın yerine Adanaspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar'ı göreve getirdi.

Süper Lig'den düşen ekiplerden Göztepe, geçen sezonun son döneminde görev yapan Serdar Sabuncu'nun yerine Turgay Altay'la anlaştı.

Manisa FK'de Levent Bayraktar'ın yerine Levent Eriş, Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın yerine İlker Püren, Samsunspor'da Yücel Uyar'ın yerine Bayram Bektaş ve Tuzlaspor'da da Gökay Kavalcı'nın yerine Cenk Laleci görev yapacak.

Çaykur Rizespor haberleri... Bülent Korkmaz: Önce mücadele, sonra sistem, taktik, teknik, yetenek Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Ankara Keçiörengücü ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bir hedefimiz var, o hedefe de taraftarsız ulaşamayız. İnşallah onlar da cumartesi günü stadyumu doldururlar" dedi.