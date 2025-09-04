Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Almanya'da Başbakan Merz'e tepkiler çığ gibi! "Düşman taraftar imajı"

Almanya'da Başbakan Merz'e tepkiler çığ gibi! "Düşman taraftar imajı"

- Güncelleme:
Almanya&#039;da Başbakan Merz&#039;e tepkiler çığ gibi! &quot;Düşman taraftar imajı&quot;
Almanya, Futbol, Polis, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in taraftarların kontrol altına alınması gerektiğine ilişkin açıklamasına tepki gösteren taraftarların çatı örgütü olan Dachverband der Fanhilfen Derneği, gidişatın değişmesi gerektiğini ve polise kimlik takma zorunluluğu ve silah taşıma yasağı getirilmesini savundu.

Almanya'da futbol  taraftarlarına yardım sağlayan kuruluşların çatı örgütü olan Dachverband der Fanhilfen Derneği, Başbakan Friedrich Merz'in taraftarların kontrol altına alınması gerektiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

STAT GÜVENLİĞİNE DEĞİNDİ

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Merz'in Almanya Kulüpler Birliğinin (DFL) bir etkinliğinde statlardaki güvenlik durumuna değindiği belirtilerek, bu bağlamda taraftarları kontrol altına almak için kulüplerin güvenlik konusunda daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

"ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU VE ÖFKELENDİRDİ"

Açıklamada, Merz'in ayrıca taraftarlarla ilgili olumsuz gelişme olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Linda Röttig, Merz'in açıklamalarını eleştirerek, "Şansölye Merz'in açıklamaları bizde şaşkınlık oluşturdu ve öfkelendirdi. Hiçbir bilgisi olmadan taraftarları genel olarak ofsayta düşürüyor ve futbolun güvenlik durumuyla ilgili gerçeklerle uyuşmayan bir resim çiziyor." ifadelerini kullandı.

"POPÜLİST SLOGANLARI SORGULAMALI"

Statlardaki yasakları uygulama yetkisinin kulüplerin elinden almak için yoğun baskı yapanların kendi parti arkadaşları olması nedeniyle Merz'in kulüplere yönelik talebinin etkisiz olduğunu aktaran Röttig, "Merz, popülist sloganları sorgulamadan benimsemek yerine 'düşman taraftar imajı' algısını ortadan kaldırılması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"SİLAH TAŞIMA YASAĞI GETİRİLMELİ"

Linda Röttig, taraftarlara karşı giderek artan şiddetli polis müdahalelerin daha fazla kabul edilmeyeceğini aktardı. Gidişatın değişmesi gerektiğini aktaran Röttig, bunun için polise kimlik takma zorunluluğu ve silah taşıma yasağı getirilmesi gibi tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Röttig, Merz'in açıklamalarının derneğin yıllık toplantısında ele alınacağını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

