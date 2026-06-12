Barcelona, kulüp hakkında yaptığı açıklamaların ardından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e "iftira" suçundan hukuki süreç başlattı.

La Liga devi Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez'in kulüp hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki süreç başlattı.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, Perez'in 12 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında ve ertesi gün bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı bazı ifadeler nedeniyle dava öncesi zorunlu uzlaştırma başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

İFTİRA SUÇLAMASIYLA DAVA

Barcelona, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kulübün imajı ile itibarına zarar verdiğini ve Perez'ten bu ifadelerini geri çekmesini talep etti. Kulüp açıklamasında, başvurunun amacının Perez'in "yanlış olduğunu bilerek yaptığı ve iftira niteliği taşıyan" açıklamaları geri almasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Barcelona, Perez'in talebi karşılamaması halinde İspanya Ceza Kanunu'nun 205. maddesi kapsamında iftira suçlamasıyla resmi ceza davası açacağını da duyurdu.

NE DEMİŞTİ?

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, son dönemde yaptığı açıklamada, "7 La Liga şampiyonluğu kazandım, aslında 14 olmalıydı. Kalan 7 tanesini bizden çaldılar." ifadelerini kullanmıştı.

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