Beşiktaş'ta El Bilal Toure sıkıntısı: Satın alma opsiyonu kullanılacak mı?
Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan El Bilal Toure'nin, 6-8 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Sakatlık haberi sonrası genç oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi akıllara geldi.
- El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
- 15 gole ulaşması halinde sözleşme opsiyonu devreye girecek oyuncu, şu ana kadar 5 gol kaydetti.
- Beşiktaş'ın, 24 yaşındaki futbolcunun sakatlığı sonrası opsiyonu kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de 4-0 galip geldikleri Göztepe karşılaşmasının ardından El Bilal Toure'nin sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
15 GOL ATARSA KONTRATI OTOMATİK UZAYACAK
Siyah-beyazlıların sezon başında Atalanta'dan "şarta bağlı satın alma opsiyonu" ile kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun, 15 gole ulaşması halinde opsiyon devreye girecekti. Ancak şu ana kadar 5 gol kaydeden ve sahalara ligin son haftalarında dönmesi beklenen Malili forvetin bu sayıya ulaşması zora girdi.
"BÜTÜN PLANLARDA EL BİLAL VARDI"
Beklenmedik sakatlık gelişmesi sonrası Beşiktaş Kulübü'nün, Sergen Yalçın'ın "Bütün planlarımızda sezon başından beri hep Bilal vardı" diyerek övgüyle bahsettiği futbolcunun opsiyonu kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.