Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan El Bilal Toure'nin, 6-8 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Sakatlık haberi sonrası genç oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi akıllara geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Dolmabahçe'de 4-0 galip geldikleri Göztepe karşılaşmasının ardından El Bilal Toure'nin sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Elö Bilal Toure, Başakşehir maçında 34 dakika sahada kalabildi.

15 GOL ATARSA KONTRATI OTOMATİK UZAYACAK

Siyah-beyazlıların sezon başında Atalanta'dan "şarta bağlı satın alma opsiyonu" ile kiraladığı 24 yaşındaki oyuncunun, 15 gole ulaşması halinde opsiyon devreye girecekti. Ancak şu ana kadar 5 gol kaydeden ve sahalara ligin son haftalarında dönmesi beklenen Malili forvetin bu sayıya ulaşması zora girdi.

"BÜTÜN PLANLARDA EL BİLAL VARDI"

Beklenmedik sakatlık gelişmesi sonrası Beşiktaş Kulübü'nün, Sergen Yalçın'ın "Bütün planlarımızda sezon başından beri hep Bilal vardı" diyerek övgüyle bahsettiği futbolcunun opsiyonu kullanıp kullanmayacağı merak konusu oldu.

