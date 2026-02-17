Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu. Takım arkadaşlarıyla birlikte bu özel anı kutlayan oyuncu, "Doğru yolu bulmaya ve en iyi insan olmaya çalışıyorum" dedi.

Al Nassr Kadın Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda , "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"OLABİLECEĞİM EN İYİ İNSAN OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Kathellen Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

