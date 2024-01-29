Daha önce kimse başaramamıştı! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti

Ligin 23'üncü haftasında liderlik yolunda kritik bir galibiyet alan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihine geçti.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı misafir ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, maçın ikinci yarısında açılan sarı kırmızılılar, buldukları 2 golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ise bu galibiyetle kariyerinde önemli bir başarı yakaladı. Başarılı çalıştırıcı, bu galibiyetle Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 maç kazanan ilk Türk teknik direktör oldu.

Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından Okan Buruk için yapılan paylaşımda, "Takımıyla tarih yazmaya devam ediyor! Süper Lig'de, iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör!" ifadeleri kullanıldı.

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