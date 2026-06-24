Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirilen Dirk Kuyt, sarı lacivertli ekibe döndüğü için gururlu olduğunu dile getirdi. Futbolculuk döneminde ezeli rakipleri Galatasaray'a karşı attığı gole ilişkin de konuşan Hollandalı futbol adamı, "Arkamızdaki desteği hatırlıyorum. Ezeli rakibimize karşı kazandıran golü atmak harikaydı." dedi.

Hollandalı çalıştırıcı Dirk Kuyt ile Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN TARİH YAZMAK İSTİYORUM"

2012-2015 yıllarında forma giydiği Fenerbahçe'de birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Kuyt, "Boş vaktim olduğunda sürekli İstanbul'a gelmeye çalışıyordum. Ancak şu anda Fenerbahçe'ye kesin dönüş yapmış bulunmaktayım. Buraya ve bu futbol takımına geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Bir oyuncu olarak burada çok güzel bir tarih yazmıştım şimdi de çok güzel bir tarihi yardımcı hoca olarak yazmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Dirk Kuyt

"GALATASARAY'A KARŞI ATTIĞIM GOL HARİKAYDI"

"Bu stadyumda attığın en unutulmaz gol hangisi?" sorusuna cevap veren Kuyt, "Bu kolay. Galatasaray'a karşı attığım goldü. Gerçekten zor bir maçtı. Evimizde, Kadıköy'de sonuna kadar zorladık. Takım olarak çok iyi mücadele ettik ve savaştık. Arkamızdaki desteği hatırlıyorum. Ezeli rakibimize karşı kazandıran golü atmak harikaydı. Gelecek için şunu dilerim: Takım olarak hep birlikte olalım. Sadece takım ve hocalar değil, taraftarlar da. Çünkü onlara gerçekten ihtiyacımız var. O maçta, arkamızdaki taraftar desteğinin ne kadar önemli olduğunu gördüm." diye konuştu.

Dirk Kuyt

"İNŞALLAH İSMAİL KARTAL'A ÇOK FAZLA YARDIMCI OLACAK"

Teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcı antrenörü olarak görev alacak Dirk Kuyt ile ilgili övgü dolu ifadeler kullanan Mahmut Uslu, "Bence çok önemli bir olay. Kuyt hem oynarken hem de şu 4-5 sene içerisinde kendini geliştirdi. Önce genç takımları çalıştırdı, sonra da çalıştırdığı takımla Süper Lig'e yükselmeye ramak kalmışken biz böyle bir teklif yaptık. 4-5 gün evvel geldi ve beraber yemek yedik. 'Ben şampiyon olarak bıraktım, inşallah geleceğim ve şampiyon yapmaya devam edeceğiz.' dedi. İnşallah İsmail Kartal'a çok fazla yardımcı olacak." diye konuştu.

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