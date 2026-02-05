Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke’nin, "Kulüp tarihinin en yüksek bonservisini teklif ettik ama transfer edemedik" dediği yıldız futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki Fransız oyuncu, Serie A'da gorma giyiyor.

Ara transfer döneminde Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i kadrosuna katan Trabzonspor'da sol kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre; inci transfer ve tescil dönemi6 Şubat Cuma günü gece yarısı sona erecek.

15+3 MİLYON EUROYA RET

Teknik direktör Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fethiyespor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihinin en yüksek tekliflerini yapıyoruz. Hatta bir oyuncu için 15+3 milyon euro verdik ama istediğimiz cevabı alamadık" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Tekke

24 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Yunus Emre Sel'in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının bahsettiği oyuncu, Serie A'da Sassuolo forması giyen 27 yaşındaki Armand Lauriente. Bu sezon 24 maçta 3 gol ve 3 asist yapan 27 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katmak için oldukça yüksek teklif yapan bordo-mavililer, İtalyan kulübünü ikna edemedi.

Armand Lauriente

DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Sassuolo ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Armand Lauriente'nin güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası