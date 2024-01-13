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    • - Güncelleme Tarihi:

    Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe, İtalyan ekibi Milan'ın Borna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Stoper sıkıntısını Leonardo Bonucci’yle çözen Fenerbahçe, 6 numara eksiğini de Rade Krunic ile kapattı.

    Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milan; Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab’dan gelen teklifleri daha cazip buldu ancak Boşnak yıldız, Dzeko ve Fenerbahçe için diretti, sonunda muradına erdi.

    Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağladı.

    RADE KRUNİC YILLIK ÜCRET

    Yaz döneminde farklı alternatifleri de olsa teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarıyla 30 yaşındaki Bosnalı yıldızdan başka bir isimle ilgilenmeyen sarı lacivertliler, Milan’ın 10 milyon avroluk bonservis inadını kıramayınca transferi askıya almıştı.

    Fred, Crespo, İsmail rotasyonuna mecbur kalan Kartal, özellikle Fred’in yokluğunda büyük sıkıntı yaşamıştı. Şimdi de Crespo’nun sakatlığı geldi ama Krunic transferi altı aylık gecikmeyle de olsa bitti.

    KRUNIC'İN İNADI DİZE GETİRDİ

    Fenerbahçe, Krunic’in işini 4,5 milyon avro ve bonuslar karşılığında bitirirken, Milan’ı taksitli ödemeye de ikna etti. Bu transferde Boşnak yıldızın diretmesi en büyük etkendi.

    Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab, Milan’ın istediği rakamı vermeye hazırdı. Ancak Krunic, “Fenerbahçe’den başka takıma gitmem” restini çekince Milano ekibi yelkenleri suya indirmek zorunda kaldı.

    30 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle bu sezon ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı

    Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı

    Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Rade KrunicFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı
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