Fenerbahçe Rade Krunic transferini açıkladı

13 Ocak 2024 19:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 20:03

Milan; Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab’dan gelen teklifleri daha cazip buldu ancak Boşnak yıldız, Dzeko ve Fenerbahçe için diretti, sonunda muradına erdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonu ile kiralık olarak renklerine bağladı.

RADE KRUNİC YILLIK ÜCRET

Yaz döneminde farklı alternatifleri de olsa teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarıyla 30 yaşındaki Bosnalı yıldızdan başka bir isimle ilgilenmeyen sarı lacivertliler, Milan’ın 10 milyon avroluk bonservis inadını kıramayınca transferi askıya almıştı.

Fred, Crespo, İsmail rotasyonuna mecbur kalan Kartal, özellikle Fred’in yokluğunda büyük sıkıntı yaşamıştı. Şimdi de Crespo’nun sakatlığı geldi ama Krunic transferi altı aylık gecikmeyle de olsa bitti.

KRUNIC'İN İNADI DİZE GETİRDİ

Fenerbahçe, Krunic’in işini 4,5 milyon avro ve bonuslar karşılığında bitirirken, Milan’ı taksitli ödemeye de ikna etti. Bu transferde Boşnak yıldızın diretmesi en büyük etkendi.

Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab, Milan’ın istediği rakamı vermeye hazırdı. Ancak Krunic, “Fenerbahçe’den başka takıma gitmem” restini çekince Milano ekibi yelkenleri suya indirmek zorunda kaldı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu İtalyan ekibiyle bu sezon ligde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 4 maça çıktı