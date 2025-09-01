Fenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona ulaşmasının ardından rotayı 8 numaraya çevirdi.
Transferde gaza basan ve art arda 3 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir orta saha transferi için talimat verdi.
TALİMATI VERDİ
Sporx'in haberine göre; hastalığı nedeniyle evden telefonla transfer görüşmelerine katılan Başkan Ali Koç, bu kez yönetici arkadaşlarına orta sahaya yapılacak 8 numara takviyesi için talimat verdi.
ORTA SAHAYA BİR TAKVİYE DAHA
2 Eylül'de UEFA'ya kadro bildirecek olan Fenerbahçe, orta saha transferini bu tarihe kadar yetiştiremese bile, Türkiye'de transferin biteceği son gün olan 12 Eylül'e kadar mutlaka bir isim daha bu bölgeye alacak.
AYRILACAK İSİMLER
Öte yandan Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticiler, takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun telefon trafiğini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde de ayrılacak isimlerin açıklanması bekleniyor.
