Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdi

Fenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; Kerem Aktürkoğlu, Ederson ve Marco Asensio transferlerinde mutlu sona ulaşmasının ardından rotayı 8 numaraya çevirdi.

Transferde gaza basan ve art arda 3 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bir orta saha transferi için talimat verdi.

TALİMATI VERDİ

Sporx'in haberine göre; hastalığı nedeniyle evden telefonla transfer görüşmelerine katılan Başkan Ali Koç, bu kez yönetici arkadaşlarına orta sahaya yapılacak 8 numara takviyesi için talimat verdi.

Fenerbahçe transfere doymuyor: Ali Koç talimatı verdi - 1. Resim

ORTA SAHAYA BİR TAKVİYE DAHA

2 Eylül'de UEFA'ya kadro bildirecek olan Fenerbahçe, orta saha transferini bu tarihe kadar yetiştiremese bile, Türkiye'de transferin biteceği son gün olan 12 Eylül'e kadar mutlaka bir isim daha bu bölgeye alacak.

AYRILACAK İSİMLER

Öte yandan Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticiler, takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun telefon trafiğini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde de ayrılacak isimlerin açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul alarm veriyor! Barajlarda doluluk oranı kritik seviyenin altına düştüİsrail, Türk aktivistlerin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu'nu cezaevi koşullarıyla tehdit etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Takım otobüsü bile haczedilmişti! Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden kulüpte yeni kriz - SporTakım otobüsü bile haczedilmişti! Efsane kulüpte yeni krizBeşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti: Acun Ilıcalı'nın takımına gitti - SporBeşiktaş'ta ayrılık resmileşti: Acun'un takımına gittiSon saatler! Galatasaray'a peş peşe kötü haberler: Listedeki bir yıldız daha gitti - SporSon saatler! G.Saray'a kötü haber: Bir yıldız daha gittiHer şeyi bir zarfa sığdırmışlar! Fenerbahçe'nin Mourinho'ya veda şekli şaşkına çevirdi - SporHer şeyi bir zarfa sığdırmışlar!Derbide birbirine girmişlerdi! Mert Hakan Yandaş'ın Kerem Aktürkoğlu hamlesi gündem oldu - SporDerbide birbirine girmişlerdi! Kerem hamlesi gündem olduFenerbahçe'nin yıldızı gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar - SporMilli yıldız gitti gidiyor! Kapıyı 20 milyon euro ile çaldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...