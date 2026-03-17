Fenerbahçe'nin ara transferde Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı Fransız orta saha N'Golo Kante, sarı lacivertli formayla ilk golünü Gaziantep FK ağlarına gönderdi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Fenerbahçe'de N'Golo Kante, bir ilki yaşadı.

KANTE SİFTAH YAPTI

Sarı lacivertlilerin ara transferdeki takviyelerinden biri olan N'Golo Kante, Fenerbahçe formasıyla siftah yaptı.

34 yaşındaki Fransız yıldız, Gaziantep FK ile oynanan maçın 59. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları sarstı. N'Golo Kante, bu golüyle birlikte sarı lacivertli takımla ilk kez gol sevinci yaşadı.

