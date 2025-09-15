Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: 1.5 yıllık görevi sona erdi

- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de sürpriz ayrılık: 1.5 yıllık görevi sona erdi
Sarı-lacivertlilerde Hırvat file bekçisi Dpominik Livakovic'in Girona'ya kiralık olarak gönderilmesi ve Domenico Tedesco'nun takımın başına getirilmesiyle birlikte Sandro Zufic, yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü kaleci antrenörlüğü görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe'nin teknik ekibinde dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sandro Zufic'in, kaleci antrenörlüğü görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: 1.5 yıllık görevi sona erdi - 1. Resim

45 yaşındaki Hırvat antrenör, sarı-lacivertli ekipte 14 Şubat 2024 tarihinde "kaleci antrenörü" olarak göreve başlamıştı.

