F.Bahçe’de başkanlık için üç aday yarışa hazırlanıyor. Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım, sarı lacivertlileri eski parlak günlerine döndürmek için aday. Hepsinin heybesi yıldızlarla ve projelerle dolu… Başkan adaylarının dünyanın en ünlü teknik adamlarıyla temas kurduğu öne sürüldü.

MEHMET EMİN ULUÇ - Şampiyonluk hayallerini ertelemekten yorulan Fenerbahçe, hasreti yeni başkanıyla dindirme arzusunda. Yıllarca büyük umutlarla beklenen Sadettin Saran’ın aynen selefi Ali Koç gibi büyük bir hayal kırıklığı yaşatmasının ardından 6-7 Haziran’da yapılacak seçimde bu sefer Hakan Safi, Mehmet Ali Aydınlar ve Aziz Yıldırım yarışacak. Saran’ın en sert muhaliflerinden Barış Göktürk ise lehine çekildiği Yıldırım’ın listesine girecek. Üç aday arasında birleşme söz konusu değil. Aziz Yıldırım ile Mehmet Ali Aydınlar arasında kıran kırana geçmesi beklenen yarışta Hakan Safi sürpriz kovalayacak. İşte son durum…

Hakan Safi (ortada)

HAKAN SAFİ: YILDIZLARLA DONATACAK

Mevcut kadroyu Ali Koç ile kurdukları yönündeki eleştirilerle başarısızlıkta pay sahibi olduğu eleştirilerine aldırmıyor. İttifak kapısını kapadığı Mehmet Ali Aydınlar’ın kendi listesinden adam devşirme çabalarını savuşturdu. Sonuna kadar gitmekte kararlı. Dünyaca ünlü bir teknik direktör, en üst düzeyde bir santrfor ve bir forvet hamlesiyle yarışta avantaj sağlama peşinde. Stat ve tesis projeleri konusunda yetkililerle istişare halinde. Hedefi ilk yıl şampiyonluk, sonrasında tüm projeleri hayata geçirmek.

Rafael Leao

LEAO GELECEK

Ali Koç döneminde getirmek istediği Osimhen ve Gyökeres gibi isimler için “Onlar artık beni kesmez” diyen Hakan Safi’nin Milan’ın yıldızı Rafael Leao ile anlaştığı idda edildi. 26 yaşındaki Portekizli sol kanat için İtalyan ekibinin 65 milyon avro istediği belirtildi.

MEHMET ALİ AYDINLAR: PROJELERİYLE GELİYOR

Üzerinden 3 Temmuz sürecinde yapıştırılan yaftayı atabilmiş değil. Ancak başkan seçilerek geçmişin kötü izlerini parlak başarılarla silme arzusunda. Bugün düzenleyeceği lansmanla adaylığını resmen açıklayacak. Hem teknik direktör hem futbolcu transferleri için Premier Lig’e yönelmiş durumda. Lansmanda stat ve tesisleşme dâhil tüm planlarını açıklayacak Aydınlar, 3 Temmuz süreciyle ilgili gelecek bütün sorulara da detaylı cevaplar vererek kafalardaki soru işaretlerini giderecek.

Mehmet Ali Aydınlar

AZİZ YILDIRIM: KOCAMAN BİR DÖNÜŞ

Henüz adaylığını resmen açıklamadı. Ancak kurmaylarıyla idari ve mali anlamda kulübün son durumuna dair kapsamlı bir çalışma yapan efsane başkan Aziz Yıldırım’ın bu hafta yapacağı açıklamayla resmen yarışa dâhil olması bekleniyor. Transferler için araştırmalara başlayan Aziz Başkan’ın takımı Aykut Kocaman’a teslim etmek istediği de gelen haberler arasında. Yıldırım’ın seçilmesi hâlinde kendi inşa ettiği stadı yenilemesi, en büyük hayali olan altyapı projesini de hayata geçirmesi bekleniyor.

Aziz Yıldırım

LİSTEDE YOK YOK

Başkan adaylarının dünyanın en ünlü teknik adamlarıyla temas kurduğu öne sürüldü. Zinedine Zidane, Xavi Alonso, Jurgen Kloop, Felipe Luis, Enzo Maresca, Antonio Conte temas kurulan hocalar. Zidane, Alonso, Kloop ve Maresca’dan olumsuz cevap alındı.

