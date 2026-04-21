Finale damga vuran o an: Hakem telefonla konuştu, federasyondan açıklama geldi
FIFA kokartlı hakem Danny Makkelie, AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen arasında oynanan KNVB Beker (Hollanda Kupası) finalinde ekranlara yansıyan görüntüsüyle gündeme oturdu. Dünyaca ünlü 43 yaşındaki hakem, karşılaşma sırasında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan gelen telefona cevap verdi.
Hakem Danny Makkelie, 19 Nisan'da Hollanda'nın Rotterdam kentindeki De Kuip Stadyumu'nda AZ Alkmaar ile NEC Nijmegen arasında oynanan KNVB finalinde düdük çaldı. AZ Alkmaar'ın 5-1 kazanarak şampiyonluk kupasını kaldırdığı finalde çok ilginç anlar yaşandı.
Uluslararası maçlarda da görev alan FIFA kokartlı hakem, kupa finali devam ederken saha kenarında telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldı. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
NEDENİ BELLİ OLDU
Hollanda Futbol Federasyonu, gelen telefonun maç güvenliğiyle alakalı olduğunu açıkladı. Karşılaşma birkaç dakika dururken; Makkelie, bu sırada tribünlerden atılan havai fişekler nedeniyle stadın güvenlik yetkilisiyle konuştu.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
AHollanda Kupası finalinin ardından stadyum çevresinde toplanan taraftar grupları arasında gerginlik çıktı. Hollanda polisi, stadyum çevresinde yaşanan arbedeye müdahale ederek, çok sayıda taraftarı gözaltına aldı.