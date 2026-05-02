Galatasaray, Samsun'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor! Okan Buruk'un kadrosu netleşiyor
Galatasaray bugün Samsun’da tura çıkıyor. En yakın rakibi F.Bahçe’nin 7 puan önünde olan sarı kırmızılılar, kazanıp takipçilerinin durumuna bakmadan üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğuna imza atmak amacında.
- Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin sonucuna bakmaksızın şampiyonluk için galibiyete ihtiyaç duyuyor.
- Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u yenerek üst üste dördüncü ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.
- Galatasaray'da kart cezalısı Uğurcan Çakır forma giyemeyecek.
- Osimhen, Barış Alper ve Eren, sarı kart sınırında bulunuyor.
- Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başındayken Samsunspor'a karşı çıktığı 6 maçı da kazandı.
Ve Süper Lig’de şampiyon bugün belli olabilir. Lider Galatasaray 7 puanlık avantaj ile Samsun deplasmanında. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin alacağı sonuca bakmaksızın Cimbom’a galibiyet yetiyor. Sarı kırmızılılarda hedef; Samsun’u yenip üst üste dördüncü ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek. Aslan, mutlu sona ulaşırsa şampiyonluk turunu Samsun’da atacak, kutlamaları İstanbul’da yapacak.
BİR CEZALI, ÜÇ SINIRDA
G.Saray’da kart cezalısı Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Cimbom’da üç oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Osimhen, Barış Alper ve Eren, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak. Bu arada Okan Buruk, Galatasaray’ın başındayken Samsunspor’a karşı çıktığı 6 maçı da kazandı. Aslan, Buruk yönetiminde 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.
SAMSUN’U SEVİYOR
Galatasaray’ın forveti Victor Osimhen, Samsunspor’a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Nijeryalı yıldız 3 maçta 5 defa Samsun filelerini havalandırdı.
MUHTEMEL KADROLAR
Samsunspor
Okan
Zeki
Drongelen
Satka
Tomasson
Makoumbou
Yunus Emre
Coulibaly
Yalçın
Holse
Mouandilmadji
Galatasaray
Günay
Sallai
Davinson
Abdülkerim
Eren
Lemina
Torreira
Yunus
Barış
Sane
Osimhen