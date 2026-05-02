Ve Süper Lig’de şampiyon bugün belli olabilir. Lider Galatasaray 7 puanlık avantaj ile Samsun deplasmanında. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin alacağı sonuca bakmaksızın Cimbom’a galibiyet yetiyor. Sarı kırmızılılarda hedef; Samsun’u yenip üst üste dördüncü ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etmek. Aslan, mutlu sona ulaşırsa şampiyonluk turunu Samsun’da atacak, kutlamaları İstanbul’da yapacak.

BİR CEZALI, ÜÇ SINIRDA

G.Saray’da kart cezalısı Uğurcan Çakır forma giyemeyecek. Cimbom’da üç oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Osimhen, Barış Alper ve Eren, sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak. Bu arada Okan Buruk, Galatasaray’ın başındayken Samsunspor’a karşı çıktığı 6 maçı da kazandı. Aslan, Buruk yönetiminde 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

SAMSUN’U SEVİYOR

Galatasaray’ın forveti Victor Osimhen, Samsunspor’a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Nijeryalı yıldız 3 maçta 5 defa Samsun filelerini havalandırdı.

MUHTEMEL KADROLAR

Samsunspor

Okan

Zeki

Drongelen

Satka

Tomasson

Makoumbou

Yunus Emre

Coulibaly

Yalçın

Holse

Mouandilmadji

Galatasaray

Günay

Sallai

Davinson

Abdülkerim

Eren

Lemina

Torreira

Yunus

Barış

Sane

Osimhen

