Galatasaray’ın sezon başında İtalyan ekibi Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo'da belirsizlik bitiyor.

BONSERVİSİNİ ALMAK İSTİYOR

Gazeteci Nicolo Schira’nın haberine göre; Udinese, Zaniolo’nun performansından memnun kaldı ve bonservisini almak istiyor. Bu konuda iki seçenek var. Ya oyuncunun bonservisi için Galatasaray’a 10 milyon avro teklif etmek. Diğeri ise 5 milyon avro ödeyerek Zaniolo’nun sonraki satışından yüzde 50 pay hakkını sarı kırmızılı ekibe bırakmak.

BU SEZON 10 GOLE ETKİ ETTİ

Ligdeki son 4 maçında 3 asiste imza atan Zaniolo, toplamda ise 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

