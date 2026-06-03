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Galatasaray'da ayrılık kesin: Okan Buruk "istemiyorum" dedi, yönetime de iletti
Süper Lig'de art arda 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil olacak futbolcular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor. Okan Buruk'un, bir oyuncuyu kesinlikle kadrosunda düşünmediği belirtildi.
Özetle DinleGalatasaray'da ayrılık kesin: Okan Buruk "istemiyo...
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Spor az önce
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Victor Nelsson'un, yeni sezonda da takımda olması beklenmiyor.
- Victor Nelsson, teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen bir oyuncu konumunda.
- 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray'da 'istenmeyen adam' olarak görülüyor.
- Nelsson'un başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor. Teklif gelmemesi durumunda sözleşme feshi seçeneği de değerlendirilecek.
- Danimarkalı stoperin Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
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Galatasaray'ın yolları ayıracağı futbolcular netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un daha önceden biletini kestiği Victor Nelsson, bu sezon da ilk yolculardan olacak.
"İSTENMEYEN ADAM" NELSSON
Sözcü'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray'da "istenmeyen adam" konumunda bulunuyor. Buruk'un, Nelsson'u kadroda düşünmediğini yönetime de ilettiği öğrenildi.
SATIŞ YA DA FESİH
Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Danimarkalı stoperin başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor. 27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmemesi durumunda sözleşme feshi seçenekler arasında.
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