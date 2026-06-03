Süper Lig'de art arda 4 şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya dahil olacak futbolcular kadar ayrılacak isimler de merak ediliyor. Okan Buruk'un, bir oyuncuyu kesinlikle kadrosunda düşünmediği belirtildi.

Galatasaray'ın yolları ayıracağı futbolcular netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un daha önceden biletini kestiği Victor Nelsson, bu sezon da ilk yolculardan olacak.

Victor Nelsson, Serie A'da küme düşen Verona formasıyla 38 maça çıktı. Danimarkalı oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

"İSTENMEYEN ADAM" NELSSON

Sözcü'de yer alan habere göre; 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray'da "istenmeyen adam" konumunda bulunuyor. Buruk'un, Nelsson'u kadroda düşünmediğini yönetime de ilettiği öğrenildi.

Nelsson, Ağustos 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

SATIŞ YA DA FESİH

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekibi Verona'da kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan Danimarkalı stoperin başka bir takıma gönderilmesi hedefleniyor. 27 yaşındaki futbolcuya teklif gelmemesi durumunda sözleşme feshi seçenekler arasında.

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