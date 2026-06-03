Al-Nassr'ın Fransız yıldızı Kingsley Coman, yeni sezon öncesi menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Kiaralık oynadığı Zenit'ten ayrılan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran ise sarı-kırmızılı kulüpten haber bekliyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'dan sonra sezona damgasını vuran isim Kingsley Coman oldu. 16 gol ve 12 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız, Avrupa'ya dönmek istiyor. Menajerler, 29 yaşındaki kanat oyuncusunu Galatasaray'a önerdi.

Kingsley Coman'ın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Gece yarısı tek cümle: Mauro Icardi için başkan noktayı koydu

BARIŞ ALPER GİDERSE COMAN GELEBİLİR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulübü ile Haziran 2028'e kadar kontratı bulunan Coman'ın transferi için milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ın durumuna göre karar verecek. UEFA Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'ı isteyen Coman, Leroy Sane ile birlikte Alman devi Bayern Münih'te oynamıştı.

DURAN, GALATASARAY'I İSTİYOR

Coman'dan önce bonservisi Al-Nassr'da olan bir diğer yıldız, Galatasaray'a önerildi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezonun devre arasında sorunlu ayrılan Jhon Duran, sarı-kırmızılı formayla Türkiye'ye dönmeye hazır durumda.

Jhon Duran, yarım sezon kaldığı Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

Disiplin sorunları sebebiyle 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetin transferine temkinli yaklaşan Galatasaray cephesi, oyuncu tarafına olumlu dönüş yapmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası