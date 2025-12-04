Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 31 Temmuz 2025 tarihinde resmi olarak duyurduğu Victor Osimhen transferinin ödemeleri büyük ölçüde tamamlandı. 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle 'en pahalı oyuncu' olarak Türk futbol tarihine geçen Nijeryalı yıldız için Napoli'ye ödenmesi gereken 'kalan tutar' belli oldu.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini Napoli'den almıştı. İtalyan kulübünün başkanı Aurelio De Laurentiis’in yüksek taleplerine rağmen yapılan yoğun görüşmeler sonucunda taraflar uzlaşmaya varmış, serbest kalma bedelinin süresi dolmuş olsa da 75 milyon euroluk transfer için ödeme planı üzerinde el sıkışılmıştı. Anlaşma gereği söz konusu tutarın bir yıl içinde ödenmesi gerekiyordu.

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde 89 dakika mücadele etti

17,5 MİLYON EURO ÖDEME KALDI

HT Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen transferi için taahhüt ettiği ciddi mali yükümlülüğün büyük bölümünü yerine getirdi. Rekor transfer bedelinin önemli kısmının ödendiği, geriye sadece 17,5 milyon euro kaldığı öğrenildi.

Kalan ödemenin de belirlenen takvim doğrultusunda yapılacağı, böylece kulübün Mart 2026 itibarıyla Osimhen’in bonservisine dair tüm yükümlülüklerini tamamlamış olacağı belirtildi.

Osimhen, 1-1 sonuçlanan derbide rakibi Skriniar ile sık sık karşı karşıya geldi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 MAÇTA 6 GOL

Sezonun en flaş transferi olan 25 yaşındaki santrfor, performansıyla kendisine yönelik büyük beklentileri boşa çıkarmadı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 226 dakika süre alan Nijeryalı oyuncu, rakip filelere gönderdiği 6 gol ile krallık yarışında iddialı konumda bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası