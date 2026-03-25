G.Saray’ın Osimhen ve Lang için seferber olması oyuncuları hayli duygulandırdı. Sarı kırmızılı kulüp ile oyuncular arasındaki aidiyet duygusunu güçlendiren son olay iki yıldızın Liverpool maçındaki sakatlıkları oldu. Victor Osimhen “Derbiye yetişeceğim” sözü verdi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Liverpool’a elenerek Şampiyonlar Ligi’ne veda ederken iki önemli yıldızını da bu maçta kaybetti. Victor Osimhen’in kolu kırılırken, Noa Lang’ın başparmağı ciddi şekilde kesildi. Galatasaray yönetiminin sakatlıklar sonrasında yaptığı jestler ise iki oyuncuyu da mest etti. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve kulüp doktoru Yener İnce takımla dönmeyip Liverpool’da iki futbolcunun başında bekledi. İki uçak kiralayan sarı kırmızılılar birini Nijerya’ya birini Hollanda’ya gönderip oyuncuları bir an bile yalnız bırakmadı.

BAŞKAN ZİYARET ETTİ

Özellikle bu hareket iki futbolcuyu da çok etkiledi. Osimhen ameliyattan çıktıktan sonra kendisini ziyarete gelen başkan Dursun Özbek’e “Başkan’ım hiç merak etmeyin, Fenerbahçe derbisine yetişeceğim. Sezon sonunda da şampiyon olacağız” diyerek kendilerine yapılan jestin karşılığını vereceğini söyledi. Noa Lang da takımda yeni olmasına rağmen gösterilen bu ilgiye karşı minnet duyduğunu ve çok duygulandığını belirtti. Lang’ın parmağına atel yapılacak ve teknik direktör Okan Buruk isterse Trabzonspor maçında yer alabilecek.

Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında

DERBİ ÖNCESİ DE DÖNEBİLİR

Victor Osimhen’in tedavi süreci yaklaşık olarak 20 gün sürecek. Yıldız oyuncunun hedefi en kötü ihtimalle Fenerbahçe derbisinde sahada olmak. Ancak Galatasaray’ın alacağı sonuçlara ve puan farkına göre Osimhen’in daha erken sahalara dönmesi de ihtimaller arasında.

Noa Lang, Liverpool deplasmanında

PARMAĞI KESİLEN LANG MOTİVE

Noa Lang, Ziggo Sport’a yaptığı açıklamada “Parmağım tamamen kopmadı. Hâlâ tam olarak duruyor tamamen iyileşecek’ dedi. Günlük hayatta yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan Lang “PlayStation oynayamıyorum. Neyse ki futbol oynamak için sadece bacaklarıma ihtiyacım var” sözlerini sarf etti.

