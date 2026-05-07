İhlas Haber Ajansı
Göztepe'ye kötü haber: Filip Krastev sezonu kapattı
Göztepe'nin ara transfer döneminde Belçika'nın Lommel SK takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Bulgar futbolcu Filip Krastev, aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonun son 2 maçında forma giyemeyecek.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala Göztepe'den Filip Krastev'den sakatlık haberi geldi.
- 24 yaşındaki Bulgar futbolcu, son 2 maçta forma giyemeyecek.
- Ara transfer döneminde Lommel SK’den satın alma opsiyonuyla transfer edilen Krastev'in sözleşmesindeki opsiyon maddesinin kullanılması beklenmiyor.
- Krastev, Göztepe formasıyla 10 maça çıktı. Toplam 405 dakika sahada kalan oyuncu, gol üretemezken 1 asist yaptı.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 2 hafta kala Göztepe'den sakatlık haberi geldi. İzmir ekibinin 24 yaşındaki futbolcusu Filip Krastev’in, son 2 maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.
Ara transfer döneminde Lommel SK’den satın alma opsiyonuyla transfer edilen Bulgar futbolcunun, kiralık sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesinin kullanılması beklenmiyor.
Göztepe formasıyla 10 maça çıkan Krastev, bu karşılaşmaların 5’ine ilk 11’de başladı. Toplam 405 dakika sahada kalan oyuncu, İzmir ekibi adına gol üretemezken 1 asist yaptı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Göztepe'den Amedspor açıklaması: Tebrik paylaşımı kaldırıldı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR